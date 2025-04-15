Kabine Toplantısı başladı

Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Gündemde İmralı çağrısının değerlendirilmesi öngörülüyorken İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Suriye'deki son durum ele alınacak.

Kabine Toplantısı başladı

Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan kabine toplantısı saat 15.24 itibarıyla başladı.

GÜNDEMDE HANGİ KONULAR VAR

Kabine'nin gündeminde "Terörsüz " için atılan ve atılması planlanan adımlar,  İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Suriye'deki son durum olacak.

Ayrıca Ukrayna-Rusya savaşı ile yaşanan son gelişmeler de toplantı da ele alınması bekleniyor. 

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