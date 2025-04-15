Kabine Toplantısı başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabine toplantısı saat 15.24 itibarıyla başladı.

GÜNDEMDE HANGİ KONULAR VAR



Kabine'nin gündeminde "Terörsüz Türkiye" için atılan ve atılması planlanan adımlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Suriye'deki son durum olacak.

Ayrıca Ukrayna-Rusya savaşı ile yaşanan son gelişmeler de toplantı da ele alınması bekleniyor.