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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısı başladı.

Toplantının gündeminde iki önemli başlık var.

81 ilde yapılacak sosyal konut projesinin ayrıntılarının toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

Kabine'nin gündemindeki diğer başlık ise dar gelirli vatandaşların haciz sorunu.

Toplantıda bu konu hakkındaki çalışmaya da son şeklinin verilmesi bekleniyor.

ENFLASYONLA MÜCADELE



Enflasyonla mücadele kapsamında önümüzdeki dönem atılacak adımlar da toplantıda ele alınacak.



Kabine toplantısında terörle mücadelede ve dış politikadaki gelişmelere yönelik gelişmelerin de masaya yatırılacak.