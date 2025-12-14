Kabine toplantısı başladı.

Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkmenistan'da Rusya Devlet Başkanı Putin ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin bilgi vermesi bekleniyor.

Toplantıda hem Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için yürütülen diplomatik çabaların hem de Karadeniz'de ticaret gemilerine dönük saldırılar sürerken seyir güvenliğine ilişkin tedbirlerin masada olacağı belirtiliyor.

SDG'NİN SURİYE ORDUSUNA ENTEGRASYONU

Kabine toplantısında uygulamaya girmesi için terör örgütü SDG'ye yıl sonuna kadar süre tanınan 10 Mart mutabakatı da ele alınacak.

6 Aralık'ta Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 11 Aralık'ta ise Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel Şam'a resmi ziyaretler gerçekleştirmişti. Bu ziyaretlere ilişkin bilgilerin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından kabine üyeleri ile paylaşılması, sahadaki son durumun ele alınması bekleniyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Toplantıda Terörsüz Türkiye Süreci de değerlendirilecek.

Meclis'te süreç kapsamında kurulan komisyona AK Parti'nin raporunun önümüzdeki hafta sonuna kadar verilmesi bekleniyor. Hem rapora ilişkin değerlendirmelerin hem de silah bırakma sürecine ilişkin sahadan gelen istihbari bilgilerin masada olacağı belirtiliyor.

EKONOMİDE SON DURUM

Kabine toplantısında enflasyon ve hayat pahalılığı ile mücadele için alınan tedbirler başta olmak üzere ekonomideki son gelişmeler de ele alınacak.