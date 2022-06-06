Kabine toplantısı başladı: Ana gündem 3600 ek gösterge

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de buluştu.



Gündemin en önemli başlıklarından biri memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesi olacak.



Kabine toplantısının ağırlıklı gündemini ekonomi oluşturacak.



3600 ek gösterge düzenlemesi için nihai kararın verileceği toplantıda ayrıca enflasyon ve fahiş fiyat artışlarına yönelik alınacak tedbirler de masaya yatırılacak.

Kira artışlarına yapılacak düzenleme yine gündemde olacak başlıklar arasında.

Terörle mücadele kapsamında Suriye'nin kuzeyine yapılacak yeni sınır ötesi harekat da gündemin bir başka sıcak başlığı.

Toplantı sonrasında kameralar karşısına geçecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan millete sesleniş konuşmasında 3600 ek gösterge düzenlemesinin ayrıntılarını paylaşacak.