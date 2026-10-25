Kabine toplantısı başladı. Ana gündem fon soruşturması

Fon soruşturması , Ortadoğu'daki gelişmeler ve terörsüz Türkiye süreci. Kabine bu başlıkları ele almak üzere saat 15.38'de Beştepe'de toplandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın başkanlık ettiği toplantının ana gündem maddesi fon soruşturması olacak.

Soruşturmada gelinen son durum ve fon tasfiyesi süreci değerlendirilecek.

Konunun mali ve adli boyutlarına ilişkin son durum hakkında, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Adalet Bakanı Akın Gürlek'in kurul üyelerine bilgi vermesi bekleniyor.

Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen fon düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle, yatırımcılara yapılacak 1 milyon liraya kadar ara ödemelerin detayları da masaya yatırılacak.

ORTADOĞU'DAKİ GELİŞMELER VE ABD-İRAN GERİLİMİ ELE ALINACAK

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile İran arasında tırmanan gerilim ile Hürmüz krizi de kabine gündeminde olacak.

Husilerin Suudi Arabistan'a düzenlediği saldırılar da kabinede ele alınacak başlıklar arasında.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Toplantıda terörsüz Türkiye süreci ne ilişkin gelişmeler de değerlendirilecek.

Terör örgütünün silah bırakma süreci ve sahadaki son durum istihbarat raporları eşliğinde masada olacak.

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, kameraların karşısına geçerek alınan kararları ve gündemdeki gelişmeleri değerlendirecek.