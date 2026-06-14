Kabine toplantısı başladı. Gündemde hangi konular var?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de saat 15.50'de toplandı.

ABD-İRAN MUTABAKATI KABİNENİN GÜNDEMİNDE

Toplantıda ana gündem başlığı ABD ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi için yürütülen diplomatik trafik olacak.

Toplantıda bölge aktörleri ve taraflarla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın gerçekleştirdiği görüşmeler çerçevesinde müzakerelerden gelinen son nokta masaya yatırılacak.

NATO ZİRVESİ HAZIRLIKLARI

Kabine toplantısında kabine toplantısında 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesine ilişkin hazırlıklar da ele alınacak. Zirve gündeminin ayrıntılı bir değerlendirmesi yapılacak.

NATO üyesi ülkelerin hükümet ve devlet başkanlarının katılacağı zirve öncesinde alınan tedbirler gözden geçirilecek.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ VE EKONOMİYE İLİŞKİN BAŞLIKLAR MASADA

Terör örgütünün kendini lağvetmesi, silah bırakma kararı alması, Meclis'te kurulan komisyonun çalışmalarını tamamlamasının ardından terörsüz Türkiye sürecine ilişkin son durum da kabine toplantısının gündeminde olacak.

Kabinede beklenen yasal düzenlemelere ilişkin yok haritası ile, sahadaki son durumu ilişkin istihbari verilerin de değerlendirilmesi bekleniyor.

ABD-İran savaşının küresel ekonomiye etkileri başta olmak üzere para piyasaları ve ekonomideki son durum da kabine gündeminde yer alacak.