Kabine toplantısı başladı: Gündem terörle mücadele ve ekonomi

Kabine iki haftalık aranın ardından bugün toplandı.



Beştepe’deki toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık ediyor.



Saat 15.15'te başlayan toplantının ana gündemi terörle mücadele olacak.



Toplantıda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak ve Suriye'nin kuzeyinde sürdürdüğü operasyonlar ve bu operasyonların sahadaki yansımalarına ilişkin istihbari bilgilerin konuşulması bekleniyor.