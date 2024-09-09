Kabine toplantısı başladı: Gündem terörle mücadele ve ekonomi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Gündemde terörle mücadele operasyonları, ekonomi ve dış politikada İsrail’in Gazze’ye saldırıları var.

Kabine toplantısı başladı: Gündem terörle mücadele ve ekonomi

iki haftalık aranın ardından bugün toplandı.

’deki toplantıya Recep Tayyip Erdoğan başkanlık ediyor.

Saat 15.15'te başlayan toplantının ana gündemi terörle mücadele olacak.

Toplantıda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak ve Suriye'nin kuzeyinde sürdürdüğü operasyonlar ve bu operasyonların sahadaki yansımalarına ilişkin istihbari bilgilerin konuşulması bekleniyor.

Kabine toplantısı başladı: Gündem terörle mücadele ve ekonomi - 1

’de 2025-2027 yıllarını kapsayacak son Orta Vadeli Program çerçevesinde enflasyonla mücadele için atılacak yeni adımlar da ele alınacak.

Dış politikada ise gündem İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları olacak.

Türk asıllı Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi’nin İsrail güçleri tarafından öldürülmesi ve sonrasındaki gelişmeler masaya yatırılacak.

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