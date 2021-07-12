Kabine toplantısı başladı: Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün bir kez daha Beştepe'de toplandı. Masadaki en önemli konulardan birisi de Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı. Gözler toplantı sonrası yapılacak açıklamaya çevrildi.

DHA 12.07.2021 - 17:14

Kabine toplantısı başladı: Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

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Kabine toplantısı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. 

Kabine toplantısında, Kurban Bayramı tatili süresi başta olmak üzere, yeni tip corona virüs (Covid-19) aşı programı ve ülke gündemindeki konuların ele alınması bekleniyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması öngörülen toplantıda, ülke genelinde aşı programında gelinen nokta, Covid-19 verileri ve yerli aşı çalışmaları değerlendirilecek.

Kurban Bayramı tatili süresi ve turizm sezonuna ilişkin değerlendirmelerin de yapılması beklenen toplantıda, ekonomideki gelişmeler ile güvenlik ve dış politikaya ilişkin konular da görüşülecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, toplantının ardından yapacağı millete sesleniş konuşmasında, bayram tatili süresini açıklaması bekleniyor.

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