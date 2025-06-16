Kabine toplantısı Beştepe'de yapıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Kabine Toplantısı yağıldı. Toplantının ana gündem maddesinde İran-İsrail savaşı yer aldı.
Kabine Toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapıldı.
Toplantının ana gündem maddesi İran-İsrail savaşı olurken, Türkiye ekonomisine potansiyel etkileri ve enflasyon üzerindeki yansımaları masaya yatırıldı.
KAMU İŞÇİSİ ZAM PAZARLIĞI
Öte yandan yaklaşık 600 bin kamu işçisinin maaş zamlarının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri ele alındı.
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