Kabine toplantısı bitti: Sokağa çıkma yasağı hangi saatler arasında?

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Bugün Beştepe gerçekleşen kabine toplantısının ardından yeni corona virüs önlemleri açıklandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanmaya gidildiği duyurdu ve hedeflenen oranda iyileşme olmazsa devamında çok daha sıkı uygulamaların geleceği mesajını verdi.



İlk iki haftalık kapanmanın yarın itibariyle başladığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan yeni corona virüs önlemlerini duyurdu.

Bu kapsamda, ülke genelinde hafta içi sokağa çıkma sınırlamasının saatleri akşam 19.00 ve sabah 05.00 olarak güncellendi. Hafta sonuysa yurt genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.