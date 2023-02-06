Kabine toplantısı bugün yapılacak mı, ertelendi mi? TBMM Genel Kurulu çalışmalarına ara verdi

İki haftada bir gerçekleştirilen kabine toplantısının bugün yapılması planlanmıştı ancak deprem haberleri ardından tarihle ilgili bir değişiklik yapılıp yapılmadığı soruları gündeme geldi.  Peki, kabine toplantısı ertelendi mi? Bugün kabine toplantısı yapılacak mı?

Kabine toplantısı bugün yapılacak mı, ertelendi mi? TBMM Genel Kurulu çalışmalarına ara verdi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yoğun bir gündemle toplanması bekleniyordu ancak Doğu ve Güneydoğu'daki birçok ili etkileyen Kahramanmaraş depremi tüm ülkenin gündemini değiştirdi.  

Kahramanmaraş'ta yaşanan ve birçok ilde yıkımlara neden olan 7,7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kabine toplantısının ilerleyen tarihlerde yapılması bekleniyor. 

Kabine toplantısı bugün yapılacak mı, ertelendi mi? TBMM Genel Kurulu çalışmalarına ara verdi - 1

TBMM GENEL KURULU ÇALIŞMALARINA ARA VERDİ

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle TBMM'nin çalışmalarına bu hafta ara verileceği bildirildi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclis'te gazetecilere yaptığı açıklamada, sabaha karşı 'yi derinden üzen, 10 ili kapsayan büyük bir deprem felaketiyle karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

TBMM'nin görevinin başında olduğunu bildiren Elitaş, "Tüm siyasi parti grup başkanvekilleriyle yaptığımız değerlendirmeler sonucunda, siyasi partilerin uzlaşmasıyla bu hafta TBMM'nin Genel Kurul çalışmalarına bir hafta ara vermeyi kararlaştırdık. Milletvekillerimizi de bölgedeki insanlarımızın yanında olmak, onların acılarını paylaşmak ve onlara destek olmak üzere görevlendireceğiz." diye konuştu.

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