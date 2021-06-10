Kabine Toplantısı ertelendi

''Kademeli normalleşmede yeni kararlar alınacak mı, kısıtlamalar gevşetilecek mi'' sorularının cevabı kabine toplantısının ardından yapılacak açıklamayla belli olacak.

İki haftada bir gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın tarihi NATO Liderler Zirvesi nedeniyle öne çekilmişti.

14 Haziran Pazartesi günü yapılacak zirve öncesinde, kabine toplantısı bugün yapılacağı duyurulmuştu. Ancak toplantının iptal edildiği açıkladı.

BAKAN KOCA, AY SONUNU İŞARET ETTİ

Dün gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önlemlerle ilgili olarak ''Esneme için hazirandan sonra değerlendirme yapılır" ifadelerini kullanmıştı.