Kabine toplantısı ne zaman?

SON DAKİKA HABERİ: Corona virüs salgında son durum ve alınacak yeni kararlar için gözler bir kez daha kabine toplantısında. Pazartesi günü yapılacak toplantıda risk haritası güncellenecek. Sokak kısıtlamaları, restoran ve kafelerin durumuyla, yüz yüze eğitimle ilgili kararlar illerin durumuna göre güncellenecek. Riski artan illerde kısıtlamalar da artacak.

NTV Haber 13.03.2021 - 15:28

Kabine toplantısı ne zaman?

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Risk haritası hafta başında güncellenecek. Vaka sayısı ve riski artan illerde yeni kısıtlamalar geri dönecek. Gözler Pazartesi günü yapılacak kritik Kabine toplantısında...

Açıklanan ilk haritayla 81 il düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak 4 renk grubuna ayrılmıştı.

14 il düşük, 28 il orta, 22 il yüksek, 17 il de çok yüksek risk grubundaydı.

Ama aradan geçen sürede vaka sayıları arttı. Haritanın açıklandığı 1 Mart'ta 9 bin 891 olan vaka sayısı, cuma günü 15 bin sınırına yaklaştı.

Kabine toplantısında, vaka sayıları , hastane ve yoğun bakım kapasiteleri ve aşılama oranlarına bakılarak illerin risk durumu değerlendirilecek.

Yeni haritada durumu değişen illerde yeni kısıtlamalar da gündeme gelecek.

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