Kabine Toplantısı ne zaman?

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Öğrenim kredisi borcu olan on binlerce kişi Kabine Toplantısı'ndan sonra yapılacak açıklamayı bekliyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine'de, ana gündem maddesi KYK borçları olacak.



5 milyondan fazla gencin kyk borçlusu olduğu, bir kısmının da belirlenen sürede geri ödeme yapmadığı için icralık duruma geldiği belirtiliyor.



Toplam borç ise 5 buçuk milyar lira olarak hesaplanıyor.



Uzun süredir tartışma konusu olan kredi borçları, Üretici Fiyat Endeksi'ndeki artışlara göre hesaplanıyor.



Faizin silinmesi, belirlenecek bir oranla yeniden yapılandırılması veya yeni bir takvimlendirme yapılması seçenekler arasında yer alıyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, faizin düşmanı olduklarını ve ilk Kabine Toplantısı'nda bu konuya ilişkin bir düzenleme yapacaklarını açıklamış ve ''Biz gençlerimizi faize kurban etmeyiz. Hatta enflasyona da kurban etmeyiz. Biz çalışmamızı yapıyoruz'' demişti.



TAHIL KOLİDORU



Kabine toplantısının en önemli başlıklarından biri de Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler ile birlikte yürütülen tahıl koridoru görüşmeleri olacak.



İstanbul'da yapılan toplantı ve sonuçlarının ele alınması bekleniyor.



Ekonomide ise enflasyon ve fahiş fiyat artışları ile mücadele gündemin olası başlıkları arasında yer alıyor.