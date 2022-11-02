Kabine Toplantısı ne zaman? (2022 Kasım ayı Kabine Toplantısı tarihi)

Her 15 günde bir gerçekleştirilen Kabine Toplantısının, Kasım ayında hangi tarihlerde yapılacağı merak ediliyor. Gündemi yakından takip eden vatandaşlar, yeni Kabine Toplantısının konusunu araştırmaya başladı. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman?



KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?



Her 15 günde bir gerçekleştirilen Kabine Toplantısı en son 24 Ekim tarihinde yapılmıştı.



Buna göre; Yeni Kabine Toplantısının 7 Kasım 2022 Pazartesi günü saat 14.00'de yapılması bekleniyor.

SON KABİNE TOPLANTISI KARARLARI



24 Ekim'de gerçekleştirilen kabine toplantısı kararları açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde düzenlenen toplantının gündeminde; Başörtüsü düzenlemesi, aile yasası, Amasra'daki maden faciası ve EYT yasası gibi konular yer aldı.