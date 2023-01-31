Kabine toplantısı ne zaman? (2023 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı takvimi)

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı tarihi, gündemde hangi konuların yer aldığını merak eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Her ay 15 günde bir yapılan kabine toplantısını en son 23 Ocak tarihinde yapılmış ve EYT, vergi prim borçları ve seçim tarihiyle ilgili konular ele alınmıştı. Peki, yeni kabine toplantısı ne zaman yapılacak?



KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?



Kabine toplantısı en son 23 Ocak Pazartesi günü yapıldı. Toplantının ana gündeminde EYT, vergi borçları ve seçim tarihiyle ilgili konular alınmıştı. Yeni kabine toplantısı tarihi ve gündemi mekra edildi.



Buna göre; Kabine toplantısının her ay 15 gün arayla yapılması nedeniyle yeni toplantının 6 Şubat tarihinde yapılması bekleniyor.

SON KABİNE TOPLANTISININ GÜNDEMİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında toplanan Kabine'de ana gündem başlığı Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma düzenlemesi yer aldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan borç yapılandırma paketine son şekli kabine toplantısında verildi.



Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin toplantıda vergi, sigorta primi, adli ve idari para cezaları ve milli emlak borçlarının yeniden yapılandırılacağı pakete ilişkin sunum yaptı.



Yapılandırma kapsamında ana para borçları, korunacak. Ancak ana para borcuna eklenen faiz ve gecikme zammı tutarlarının tahsilinden, büyük ölçüde vazgeçilecek. Önceki yapılandırmalarda olduğu gibi belli bir katsayıyla hesaplanan yeni tutarlar, peşin ve taksitle ödenebilecek.



Peşin ödeme halinde, faiz tutarının yüzde 90'a varan oranda silinmesi mümkün olacak. Önceki yapılandırma paketlerinde olduğu gibi, belirlenecek tutarın altındaki borçlar da, tamamen silinecek.



Yine vatandaşların su başta olmak üzere belediyelere olan borçlarıyla öğrenim kredisi borçlarının da yapılandırma kapsamında olacak.



Kabine toplantısında İsveç'in başkenti Stokholm'de Türkiye Büyükelçiliği yakınlarında Kuran-ı Kerim yakılması da gündemdeydi. Kabine toplantısında İsveç'e dönük atılabilecek diplomatik adımlar masaya yatırıldı.