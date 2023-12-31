Kabine Toplantısı ne zaman? 2024'ün ilk Kabine Toplantısı bekleniyor

2023'ü geride bırakırken 2024'ün ilk Kabine Toplantısı tarihi de gündemi ve ekonomik gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlarca merak konusu oldu. İşte, Kabine Toplantısı tarihi...



KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?



Kabine toplantısı son olarak 6 Aralık tarihinde gerçekleşti.



Normal zamanda iki haftada bir gerçekleşen toplantının 18 Aralık Pazartesi günü yapılması bekleniyordu fakat toplantı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun takvimi nedeniyle gerçekleşmemişti.



Yeni toplantının yapılacağı günle ilgili henüz net bir tarih açıklanmadı.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.



KABİNE GÜNDEMİNDE NELER OLACAK?



Emekli ve memur maaş zamlarıyla ilgili olası ek düzenlemelerin Kabine'nin gündeminde yer alması bekleniyor.