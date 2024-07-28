Kabine Toplantısı ne zaman? Bu hafta Kabine Toplantısı var mı?

Yeni hafta öncesi tüm gözler Ankara'da toplanacak Kabine'de olacak. Gündeme dair önemli konuların ele alınacağı Kabine Toplantısı'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Sokak hayvanları yasası, 9. yargı paketi ve yeni vergi paketi çalışmaları devam ederken, toplantıda bu konuların da gündeme gelmesi bekleniyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman?

Kabine Toplantısı ne zaman? Bu hafta Kabine Toplantısı var mı?

29 Temmuz Pazartesi günü öncesi tüm gözler Beştepe'ye çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak olan Toplantısı'nda, 'nin iç ve dış siyasi gündemi görüşülecek. İşte, Kabine Toplantısı hakkında son gelişmeler...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı başkanlığında ayda iki kez bir araya geliyor.

16 Temmuz Salı günü son Kabine Toplantısı bir araya gelmişti. Normal şartlarda her 14 günde bir gerçekleşen Kabine toplantısının 29 Temmuz'da yapılması bekleniyor.

Yeni Kabine Toplantısı'nın 29 yada 30 Temmuz'da yapılacağı tahmin ediliyor.

Bu kapsamda gelişmeler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

KABİNE TOPLANTISI KONULARI NELER?

Kabine toplantısında, Türkiye'nin iç ve dış siyasi meseleleri ile ekonomideki son durum ele alınacak.

Fahiş fiyatlar ve terörle mücadele gibi gündem maddelerinin masada olması bekleniyor.

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