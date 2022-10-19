Kabine Toplantısı ne zaman? Bu hafta Kabine Toplantısı var mı? (2022 Ekim ayı Kabine Toplantısı)

Kabine Toplantısı ne zaman? sorusunun yanıtı, gündemi yakından takip eden pekçok kişi tarafından sorgulanmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak olan Kabine Toplantısı'nda gündemin önemli maddeleri konuşulacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?

Kabine Toplantısı ne zaman? Bu hafta Kabine Toplantısı var mı? (2022 Ekim ayı Kabine Toplantısı)

Her 14 günde bir gerçekleştirilen Toplantısı öncesinde, toplantı tarihi ve toplantıda hangi konuların ele alınacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Toplantısı'nın bu hafta olup olmadığı araştırılmaya başladı.

Birçok konunun gündeme geleceği Kabine Toplantısı'nın gündeminde ne olacağı merak ediliyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Her 14 günde bir düzenlenen Kabine Toplantısı'nın Ekim ayında yapılacağı tarih sorgulanmaya başladı.

Yeni Kabine Toplantısı'nın 24 Ekim 2022 Pazartesi günü saat 14.00'de yapılması bekleniyor.

Kabine Toplantısı ne zaman? Bu hafta Kabine Toplantısı var mı? (2022 Ekim ayı Kabine Toplantısı) - 1

SON KABİNE TOPLANTISI KARARLARI

Erdoğan, iç ve dış siyasete yönelik değerlendirmelerde bulundu ve ardından öğrenci ile esnaflara müjdeyi açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde;

"Bir müjdede üniversite öğrencilerimize vermek istiyorum. Ulaşım desteği sağlayacağız. Yılda 2 defa verilecek bu destek sayesinde 150 bin öğrencimiz ailelerin yanına herhangi bir yük getirmeden gidecek.

Kredi üst limitlerini 350 bin liradan 500 bin liraya, iş yeri edindirme ve taşıt kredisi limitini 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya yükseltiyoruz.

Esnafımız için Halkbank vasıtasıyla 60 ay vadeyle ve yüzde 7,5 faiz oranıyla istifade edebilecekleri 100 milyar liralık bir kredi kampanyası başlatıyoruz.

Genç girişimcilerimizin kredilerini 300 bin liraya yükseltirken yaş sınırını da 35'e çıkarıyoruz.

Doğal gaz depolarımızı yüzde 100 doldurarak talepteki muhtemel artışlara ve beklenmedik kesintilere karşı hazırlığımızı yaptık."

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...