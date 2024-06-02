Kabine toplantısı ne zaman, bu hafta olacak mı? (Gözler Kabine kararlarında)

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında genellikle iki haftada bir gerçekleşen Kabine toplantısında iç ve dış siyasetin yanı sıra ekonomi gündemine dair birçok konu ele alınıyor. Bu hafta gerçekleşmesi beklenen Kabine toplantısında 9'uncu Yargı Paketi, Kurban Bayramı tatili, emekli ikramiyesi gibi bir çok konunun değerlendirilmesi bekleniyor.