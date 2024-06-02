Kabine toplantısı ne zaman, bu hafta olacak mı? (Gözler Kabine kararlarında)

Önemli konuların değerlendirildiği ve kararların alındığı Kabine toplantısının yeni tarihi için araştırmalar sürüyor. Son olarak 20 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine toplantısında, terörle mücadele, iç ve dış politika gibi konular ele alınmıştı. Peki, haziran ayının ilk Kabine toplantısı ne zaman yapılacak, tarih belli oldu?

Kabine toplantısı ne zaman, bu hafta olacak mı? (Gözler Kabine kararlarında)
Foto: AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında genellikle iki haftada bir gerçekleşen toplantısında iç ve dış siyasetin yanı sıra ekonomi gündemine dair birçok konu ele alınıyor. Bu hafta gerçekleşmesi beklenen Kabine toplantısında 9'uncu Yargı Paketi, Kurban Bayramı tatili, emekli ikramiyesi gibi bir çok konunun değerlendirilmesi bekleniyor. 

Kabine toplantısı ne zaman, bu hafta olacak mı? (Gözler Kabine kararlarında) - 1

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Son toplantı 20 Mayıs günü gerçekleşmişti. Bir sonraki Toplantısı 3 Haziran günü düzenlenmesi bekleniyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yurt dışına kaçırılan 8 bine yakın eser Türkiye'ye getirildi

Yurt dışına kaçırılan 8 bine yakın eser Türkiye'ye getirildi

Erzurum Hava Durumu | Erzurum İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Haziran 2024

Erzurum Hava Durumu | Erzurum İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Haziran 2024

Diyarbakır Hava Durumu | Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Haziran 2024

Diyarbakır Hava Durumu | Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Haziran 2024

Denizli Hava Durumu | Denizli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Haziran 2024

Denizli Hava Durumu | Denizli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Haziran 2024

Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Haziran 2024

Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Haziran 2024

Bursa Hava Durumu | Bursa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Haziran 2024

Bursa Hava Durumu | Bursa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Haziran 2024

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...