Kabine toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? (2023 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı)

Kabine toplantısı tarihi, Türkiye gündemi ve ekonomiyi yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Son olarak 3 Temmuz'da yapılan Kabine gündeminde, memur ve emekli maaşı zammı ve kira artış düzenlemeleri yer almıştı. Yapılacak olan yeni Kabine toplantısının tarihi merak ediliyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, bu hafta var mı?

Kabine toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? (2023 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı)

toplantısının ne zaman yapılacağı, gündemde yer alan emekliye ek zam konusu nedeniyle sorgulanmaya başladı. Son olarak temmuz ayının başında toplanan 'nin yapacağı yeni toplantıda hangi konuları ele alacağı merak ediliyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman yapılacak?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Yapılacak olan yeni Kabine toplantısının tarihi, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Son olarak 3 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirilen Kabine toplantısı, normal şartlarda 2 haftada bir organize ediliyor.

Buna göre; Kabine toplantısının 17 Temmuz 2023 Pazartesi günü düzenlenmesi bekleniyor.

Kabine toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? (2023 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı) - 1

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Yapılacak olan yeni Kabine toplantısının gündeminde, emekliye ek zam, öğrencilere vergisiz telefon, ev hanımlarına emeklilik, evlilik kredisi, taşerona kadro gibi konuların ele alınacağı öngörülüyor.

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