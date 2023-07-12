Kabine toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? (2023 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı)

Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı, gündemde yer alan emekliye ek zam konusu nedeniyle sorgulanmaya başladı. Son olarak temmuz ayının başında toplanan Kabine'nin yapacağı yeni toplantıda hangi konuları ele alacağı merak ediliyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman yapılacak?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?



Yapılacak olan yeni Kabine toplantısının tarihi, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Son olarak 3 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirilen Kabine toplantısı, normal şartlarda 2 haftada bir organize ediliyor.



Buna göre; Kabine toplantısının 17 Temmuz 2023 Pazartesi günü düzenlenmesi bekleniyor.

