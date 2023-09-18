Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? (2023 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı)

Kabine Toplantısı tarihi, Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Normal şartlar her 15 günde bir gerçekleştirilen Kabine Toplantısı en son 5 Eylül'de yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun programı nedeniyle 18 Eylül'de Kabine toplanmadı. Şimdi vatandaşlar yeni Kabine Toplantısı tarihini merak ediyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı?

Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? (2023 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı)

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Toplantısı'nın tarihi yeni hafta ile merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yapılan son toplantıda, öğrencilere vergisiz (ÖTV'siz) telefon satışıyla ilgili olarak "Taahhüdümüz olan 10 GB internet ve cep telefonu desteği konusunu değerlendirdik." açıklamasında bulundu. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yönetiminde Kabine toplantıları iki haftada bir Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılıyor. Beştepe’de toplanan bakanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yönetiminde ’nin önemli konularını görüşüyorlar.

Son Kabine toplantısı 5 Eylül'de yapıldı. Bir sonraki toplantının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun takvimi nedeniyle 25 Eylül tarihinde yapılması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI KONULARI NELER?

Kabine toplantısında, öğrencilere vergisiz telefon, ev hanımlarına emeklilik ve evlilik kredisi gibi konuların ayrıntıları için beklentiler sürüyor. Ancak henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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