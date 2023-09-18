Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? (2023 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı)

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın tarihi yeni hafta ile merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yapılan son toplantıda, öğrencilere vergisiz (ÖTV'siz) telefon satışıyla ilgili olarak "Taahhüdümüz olan 10 GB internet ve cep telefonu desteği konusunu değerlendirdik." açıklamasında bulundu. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı?



KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yönetiminde Kabine toplantıları iki haftada bir Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılıyor. Beştepe’de toplanan bakanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yönetiminde Türkiye’nin önemli konularını görüşüyorlar.



Son Kabine toplantısı 5 Eylül'de yapıldı. Bir sonraki toplantının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun takvimi nedeniyle 25 Eylül tarihinde yapılması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI KONULARI NELER?



Kabine toplantısında, öğrencilere vergisiz telefon, ev hanımlarına emeklilik ve evlilik kredisi gibi konuların ayrıntıları için beklentiler sürüyor. Ancak henüz resmi bir açıklama gelmedi.

