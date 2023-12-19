Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? (2023 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı)

Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı, asgari ücret, memur ve emekli zamları öncesinde vatandaşın gündeminde yer almaya başladı. Bu ayın son günlerinde yapılması beklenen Kabine Toplantısı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da zam tutarlarını açıklaması bekleniyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı?



KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?



Cumhurbaşkanlığı takviminde Kabine Toplantısı tarihine dair herhangi bir bilgi yer almıyor. Kabine Toplantısı son olarak 6 Aralık tarihinde gerçekleşti.



Normal zamanda iki haftada bir gerçekleşen toplantının 18 Aralık Pazartesi günü yapılması bekleniyordu fakat toplantı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun takvimi nedeniyle gerçekleşmedi.



Yeni toplantının asgari ücret toplantılarının sona ermesinin ardından aralık ayının son günleri itibarıyla yapılması bekleniyor.