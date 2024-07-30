Kabine toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? (2024 Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı)

Temmuz ayının son haftasına girilmesiyle birlikte yeni Kabine toplantısı tarihi gündeme geldi. Her 14 günde bir yapılan Kabine toplantısı son olarak 16 Temmuz'da gerçekleşmişti. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, bu hafta var mı?



KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?



Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı için tarih araştırmaları başladı. Yapılan son Kabine toplantısı 16 Temmuz'da gerçekleşmişti.



Normal şartlarda her 14 günde bir gerçekleşen Kabine toplantısının bu hafta içerisinde yapılması bekleniyor.

