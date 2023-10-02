Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? Kabine gündeminde neler var?

Kabine Toplantısı tarihi, Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Son yapılan Kabine'de Aile ve Gençlik Bankası'na dair kanun teklifi, öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satışı ile 12 ay aylık ücretsiz 10 GB internet düzenlemesi ele alınmıştı. Gözler yeni Kabine toplantısı tarihine çevrildi. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? Kabine gündeminde neler var?

Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? Kabine gündeminde neler var?

Toplantısı için ekim ayı tarihi merak edilmeye başladı. Son olarak 26 Eylül'de toplanan Kabine'de birçok konu ele alınmıştı. Yeni Kabine tarihi ve gündem konuları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? Kabine gündeminde neler var?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı takviminde Kabine Toplantısı tarihine dair herhangi bir bilgi yer almıyor. Kabine Toplantısı son olarak 26 Eylül tarihinde gerçekleşti.

Normal zamanda iki haftada bir gerçekleşen toplantının önümüzdeki hafta yani 9 Ekim Pazartesi yapılması bekleniyor.

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak olan Kabine Toplantısı'nda 'nin iç ve dış siyasi gündemi ele alınacak.

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