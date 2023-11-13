Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? Kabine gündeminde neler var?

Türkiye'nin siyaset gündemi, ekonomik gelişmeler ve daha birçok konunun ele alındığı Kabine Toplantısı'nın yapılacağı tarih araştırılmaya başladı. Bugün yapılması beklenen Kabine Toplantısı için henüz bir açıklama yapılmazken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takviminde bu hafta Kabine yer almıyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?
YENİ KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanlığı takviminde Kabine Toplantısı tarihine dair herhangi bir bilgi yer almıyor. Kabine Toplantısı son olarak 31 Ekim tarihinde gerçekleşti.
Normal zamanda iki haftada bir gerçekleşen toplantının 13 Kasım Pazartesi yapılması bekleniyordu.
Yeni Kabine Toplantısı'nın 20 Kasım Pazartesi günü yapılacağı ön görülüyor.
KABİNE GÜNDEMİNDE NELER OLACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak olan yeni Kabine Toplantısı'nda Türkiye'nin iç ve dış siyasi gündeminin ele alınması bekleniyor.
Öte yandan toplantının gündeminde olması beklenen konular arasında; faizsiz evlilik kredisi, taşerona kadro, ev hanımlarına emeklilik gibi başlıklar da bulunuyor.
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