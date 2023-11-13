Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? Kabine gündeminde neler var?

Türkiye'nin siyaset gündemi, ekonomik gelişmeler ve daha birçok konunun ele alındığı Kabine Toplantısı'nın yapılacağı tarih araştırılmaya başladı. Bugün yapılması beklenen Kabine Toplantısı için henüz bir açıklama yapılmazken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takviminde bu hafta Kabine yer almıyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?



YENİ KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?



Cumhurbaşkanlığı takviminde Kabine Toplantısı tarihine dair herhangi bir bilgi yer almıyor. Kabine Toplantısı son olarak 31 Ekim tarihinde gerçekleşti.

Normal zamanda iki haftada bir gerçekleşen toplantının 13 Kasım Pazartesi yapılması bekleniyordu.



Yeni Kabine Toplantısı'nın 20 Kasım Pazartesi günü yapılacağı ön görülüyor.