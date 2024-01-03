Kabine toplantısı ne zaman, bu hafta yapılacak mı? Gözler 2024'ün ilk Kabine toplantısında

2024'ün ilk Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı, 6 aylık enflasyon farkının belli olması ve memur zam oranlarının açıklanmasıyla araştırılıyor. Normalde her 15 günde bir gerçekleştirilen Kabine'nin yeni gündeminde hangi konuların yer alacağı merak ediliyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, bu hafta yapılacak mı?



KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?



Kabine toplantısı son olarak 6 Aralık tarihinde gerçekleşti.



Normal zamanda iki haftada bir gerçekleşen toplantının 18 Aralık Pazartesi günü yapılması bekleniyordu fakat toplantı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun takvimi nedeniyle gerçekleşmemişti.



Yeni toplantının yapılacağı günle ilgili ise henüz net bir tarih açıklanmadı. Toplantı tarihiyle ilgili bir açıklama gelir gelmez haberimizden öğrenebilirsiniz.

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER OLACAK?



Emekli ve memur maaş zamlarıyla ilgili olası ek düzenlemelerin Kabine'nin gündeminde yer alması bekleniyor.