Kabine toplantısı ne zaman? Bugün kabine toplantısı var mı? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında

Son kabine toplantısı 14 Şubat 2023 tarihindegerçekleştirilmişti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin koordine edildiği AFAD Merkez Binası'nda gerçekleşen toplantı ardından alınan kararlar kamuoyuyla paylaşılmıştı.

14 ŞUBAT TARİHLİ KABİNE TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hasar tespiti biten her yerde derhal inşaat çalışmalarına geçeceklerini ifade ederek, "Mevcut duruma göre, mart başı itibarıyla 30 bin konutun inşasına hemen başlayabiliyoruz. Amacımız bir yıl içinde deprem bölgesinin tamamındaki konut ihtiyacını çözecek sayıda kaliteli ve güvenli yapının inşasını tamamlamaktır" dedi.



Erdoğan AFAD Koordinasyon Merkezi’nde yapılan Kabine Toplantısı’nın ardından özetle şunları söyledi:



"Ailelerini deprem bölgesi dışındaki illere kendi araçlarıyla götüren vatandaşlarımızın yakıt masraflarını karşılıyoruz. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına acil ihtiyaçları için 100 bin lira nakdi yardımda bulunuyoruz.



Önümüzdeki günlerde ilave destekler de yapacağız. Bankacılık sektörümüz, Hazine ve Maliye Bakanlığımızın öncülüğünde 2022 yılı karlarının yüzde itibarıyla belli bir oranını şu an 50 milyar lira civarında, dayanışma paketi olarak depreme tahsis ettiler.



Bu meblağ depremzedeler için yapılacak çalışmalarda kullanılacaktır. Ayrıca, bölgedeki işletmelere yönelik ilave kredi garanti fonu kefaleti kaynaklar hazırlanmıştır. Deprem bölgemizdeki illerde ilan edilen ve vergi ertelemelerinden bankacılığa kadar pek çok unsuru içeren mücbir sebep halinden yaklaşık 638 bin mükellefimiz yararlanacaktır."



Cumhurbaşkanı, “Mevcut duruma göre, mart başı itibarıyla 30 bin konutun inşasına hemen başlayabiliyoruz” dedi.



Erdoğan açıklamalarının devamında, "Kademeli olarak birkaç ay içinde fay hatlarının uzağında inşa edeceğimiz tüm konutların yapımına geçilmiş olacaktır. Amacımız 1 yıl içinde deprem bölgesinin tamamındaki konut ihtiyacını çözecek sayıda kaliteli ve güvenli yapının inşasını tamamlamaktır.



Bu sürede çadır konteyner ve prefabrik yapılarla yurtlarla otel odaları kamu misafirhaneleriyle ve diğer illerimizdeki kiralık konutlarla depremzedelerin geçici barınma ihtiyaçlarına cevap vermeyi planlıyoruz.



Yapılacak analizlere göre, yerinde ihya edilebilecekleri yerinde başka yere taşınması gerekenleri uygun alanlarda inşa edeceğimiz konutlarla inşallah depremin yol açtığı yıkımları tümüyle telafi edeceğiz." ifadelerine yer verdi.