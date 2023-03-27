Kabine toplantısı ne zaman, bugün var mı? Kabine gündemi ne? (2023 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı)

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı tarihi, gündemi yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. En son 6 Mart tarihinde gerçekleştirilen kabine toplantısının bugün olup olmadığı sorgulanıyor. Peki, kabine toplantısı ne zaman, bugün kabine var mı?



KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Her 15 günde bir gerçekleştirilen kabinenin bugün toplanıp toplanmayacağı araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programında henüz kabine toplantısı yer almıyor.

Buna göre; Kabine toplantısı bugün yapılmayacak.