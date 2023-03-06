Kabine Toplantısı ne zaman, bugün var mı? Kabine gündeminde neler var?

Kabine Toplantısı tarihi yeni haftada birçok vatandaşın gündeminde yer almaya başladı. Geçtiğimiz haftalarda yapılması gereken Kabine Toplantısı, meydana gelen deprem felaketleri nedeniyle iptal edilmişti. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?



KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?



Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı belli oldu.



Buna göre; Kabine Toplantısı 6 Mart Pazartesi günü (bugün) yapılacak. Toplantı saatine ilişkin net bir zaman yok ancak toplantının saat 16.00 sıralarında düzenleneceği ön görülüyor.

KABİNE GÜNDEMİNDEKİ KONULAR



Beştepe'de yapılacak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda, 11 ili vuran deprem bölgesindeki son durum ele alınacak. Bölgede atılması gereken adımlar masaya yatırılacak.



Kalıcı konutların inşası tamamlanan kadar oluşturulacak konteyner kentler, altyapı çalışmaları ve inşa edilecek konutların projeleri ele alınacak. Bakanların, bu başlıklarda sunum yapması bekleniyor.



Deprem soruşturmaları ve fahiş kira artışları da Kabine'nin gündeminde olacak.

