Kabine Toplantısı ne zaman, bugün var mı? Kabine gündeminde neler var?

Kabine Toplantısı tarihi yeni haftada birçok vatandaşın gündeminde yer almaya başladı. Geçtiğimiz haftalarda yapılması gereken Kabine Toplantısı, meydana gelen deprem felaketleri nedeniyle iptal edilmişti. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı belli oldu.
Buna göre; Kabine Toplantısı 6 Mart Pazartesi günü (bugün) yapılacak. Toplantı saatine ilişkin net bir zaman yok ancak toplantının saat 16.00 sıralarında düzenleneceği ön görülüyor.
KABİNE GÜNDEMİNDEKİ KONULAR
Beştepe'de yapılacak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda, 11 ili vuran deprem bölgesindeki son durum ele alınacak. Bölgede atılması gereken adımlar masaya yatırılacak.
Kalıcı konutların inşası tamamlanan kadar oluşturulacak konteyner kentler, altyapı çalışmaları ve inşa edilecek konutların projeleri ele alınacak. Bakanların, bu başlıklarda sunum yapması bekleniyor.
Deprem soruşturmaları ve fahiş kira artışları da Kabine'nin gündeminde olacak.
GÖZLER SEÇİM TARİHİNDE
Kabinede ele alınacak bir diğer önemli başlık ise Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihi olarak 14 Mayıs'ı işaret etmişti.
Seçimlerin bu tarihe çekilebilmesi için 2 yöntem var..
Birincisi Meclisin karar alması. İkinci ise Cumhurbaşkanı'nın anayasal hakkını kullanarak seçimleri yenilenmesi kararını vermesi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ikinci yolu izleyerek 10 Mart'ta seçimlerin yenilenmesi kararını alması bekleniyor.
Kabine'de terörle mücadele ve ekonomi başta olmak üzere iç ve dış gelişmelerin de değerlendirilmesi bekleniyor.
Yapılacak analizlere göre, yerinde ihya edilebilecekleri yerinde başka yere taşınması gerekenleri uygun alanlarda inşa edeceğimiz konutlarla inşallah depremin yol açtığı yıkımları tümüyle telafi edeceğiz." ifadelerine yer verdi.