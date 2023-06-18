Kabine toplantısı ne zaman? Gündemde hangi konular olacak? (2023 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi)

Son olarak 14 Haziran'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından gözler yapılacak olan yeni toplantı tarihine çevrildi. Asgari ücrete ve memur maaşlarına yapılacak olan zamlar öncesinde yapılacak olan yeni Kabine toplantısı tarihi merak ediliyor. İşte ayrıntılar.



KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?



Yapılacak olan yeni Kabine toplantısının tarihi, vatandaşlar tarafından merak ediliyor.



Son olarak 14 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilen Kabine toplantısının, normal şartlarda 24 Haziran haftasında yapılması öngörülüyordu.

Fakat 28 Haziran'ın bayram olması ve bütün haftanın tatil ilan edilmesi nedeniyle yeni toplantının temmuz ayının ilk haftalarından gerçekleştirilmesi bekleniyor.