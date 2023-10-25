Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta olacak mı? Kabine gündeminde neler var? (2023 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı)

Kabine Toplantısı için geri sayım başladı. En son 9 Ekim tarihinde gerçekleşen Kabine Toplasında, emekli maaşlarına zam ve Filistin-İsrail çatışmaları ele alınmıştı. Peki, yeni Kabine Toplantısı ne zaman, bu ay yapılacak mı?



KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?



Cumhurbaşkanlığı takviminde Kabine Toplantısı tarihine dair herhangi bir bilgi yer almıyor. Kabine Toplantısı son olarak 9 Ekim tarihinde gerçekleşti.



Normal zamanda iki haftada bir gerçekleşen toplantının 30 Ekim Pazartesi yapılması bekleniyor.



Öte yandan konu hakkında resmi açıklama bulunmuyor.



Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.



KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?



Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak olan yeni Kabine Toplantısı'nda Türkiye'nin iç ve dış siyasi gündemi ele alıncak.



Öte yandan milyonlarca emeklinin maaşına yapılması beklenen maaş zammıyla ilgili ayrıntıların da ele alınması bekleniyor.