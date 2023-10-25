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Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta olacak mı? Kabine gündeminde neler var? (2023 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı)

Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı, Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Normal şartlarda her 15 günde bir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine'nin, yeni gündemi ve toplantı tarihi merak ediliyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı?

Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta olacak mı? Kabine gündeminde neler var? (2023 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı)

Toplantısı için geri sayım başladı. En son 9 Ekim tarihinde gerçekleşen Toplasında, emekli maaşlarına zam ve Filistin-İsrail çatışmaları ele alınmıştı. Peki, yeni Kabine Toplantısı ne zaman, bu ay yapılacak mı?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı takviminde Kabine Toplantısı tarihine dair herhangi bir bilgi yer almıyor. Kabine Toplantısı son olarak 9 Ekim tarihinde gerçekleşti.

Normal zamanda iki haftada bir gerçekleşen toplantının 30 Ekim Pazartesi yapılması bekleniyor.

Öte yandan konu hakkında resmi açıklama bulunmuyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta olacak mı? Kabine gündeminde neler var? (2023 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı) - 1

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak olan yeni Kabine Toplantısı'nda 'nin iç ve dış siyasi gündemi ele alıncak.

Öte yandan milyonlarca emeklinin maaşına yapılması beklenen maaş zammıyla ilgili ayrıntıların da ele alınması bekleniyor.

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