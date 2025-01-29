Kabine Toplantısı ne zaman? İşte Bakanlar Kurulu toplantı tarihi

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yakın zaman içinde bir araya gelecek. Kabine Toplantısı tarihi, Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Kabine toplantısının gündeminde, Suriye ve ekonomideki son gelişmelerin yanı sıra dış politikadaki gelişmelerin de ele alınması bekleniyor.



KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?



Kabine Toplantısı 15 günde bir toplanıyor. Son toplantı 21 Ocak 2025 tarihinde düzenlenmişti.



Gelecek Kabine Toplantısı'nın önümüzdeki hafta 3 Şubat 2025 Pazartesi gerçekleşmesi bekleniyor.



Kabine Toplantısının sona ermesinin ardından ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarda bulunacağı tahmin ediliyor.



Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.