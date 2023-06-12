Kabine toplantısı ne zaman? Kabine gündeminde neler var? (2023 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi)

Yeni Kabine üyelerinin belli olmasıyla birlikte yapılacak olan ikinci Kabine toplantısı tarihi sorgulanmaya başladı. 6 Haziran'da gerçekleşen ilk Kabine toplantısının ardından Kurban Bayramı tatili ve birçok konu ele alınmıştı. Yapılacak olan ikinci Kabine toplantısının gündemi merak ediliyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman? Kabine gündeminde neler var?



KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?



Yeni Kabine'nin belli olmasının ardından yapılacak olan ikinci Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın tarihi belli oldu.



Buna göre; Kabine Toplantısı 14 Haziran çarşamba günü yapılacak. Toplantının saat 15.00'da başlaması bekleniyor.

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?



Yeni Kabine'nin belli olmasıyla birlikte yapılacak olan ikinci toplantıda, taşerona kadro, deprem bölgesi konutlarının yanı sıra seçim vaadi olarak açıklanan ev hanımlarına emeklilik, gençlere vergisiz telefon ve faizsiz evlili kredisi gibi konuların masada olacağı öngörülüyor.