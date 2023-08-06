Kabine toplantısı ne zaman? (Kabine toplantısı konuları)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yönetiminde kabine toplantıları iki haftada bir Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılıyor. Beştepe’de toplanan bakanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yönetiminde Türkiye’nin önemli konularını görüşüyorlar.
KABİNE TOPLANTISI TARİHİ
Son olarak 24 Temmuz 2023 tarihinde bir araya gelen Kabine'nin 7 Ağustos tarihinde bir kez daha bir araya gelmesi bekleniyor.
KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?
Toplantının öncelikli gündemi dış politikadaki gelişmeler olacak. Ekonomi ve iç siyasete ilişkin başlıklar da değerlendirilecek.
Rusya-Ukrayna Savaşı, rafa kaldırılan tahıl koridoru ve Putin'in olası Türkiye ziyareti değerlendirilecek. Memurları ilgilendiren toplu sözleşme sürecinin de kabinede görüşülmesi bekleniyor.
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