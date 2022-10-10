Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Toplantının konusu ne? (10 Ekim Kabine Toplantısı gündemi)

Kabine Toplantısı bugün saat kaçta? sorusunun yanıtı, gündemi yakından takip eden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanılacak olan Kabine Toplantısı öncesinde, gündemde hangi konuların yer alacağı merak ediliyor. Peki, Kabine Toplantısı bugün ne zaman, saat kaçta?

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Toplantının konusu ne? (10 Ekim Kabine Toplantısı gündemi)

Cumhurbaşkanlığı Toplantısı tarihi, gündemi ve alınacak olan kararları yakından takip eden birçok kişi tarafından sorgulanmaya başladı.

Birçok konunun ele alındığı Toplantısı'nda bu kez gündemde değişikliğine ilişkin yapılan çalışmalar olması bekleniyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta ve bugün mü yapılacak?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Her 14 günde bir düzenlenen Kabine Toplantısı'nın Ekim ayında yapılacağı tarih belli oldu.

Buna göre; Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı 10 Ekim'de (Bugün) yapılacak. Toplantı saat 15.00'da başlayacak.

Toplantının ardından, toplantı gündemiyle ilgili açıklamaların saat 18.00'da yapılması bekleniyor.

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Toplantının konusu ne? (10 Ekim Kabine Toplantısı gündemi) - 1

TOPLANTININ KONUSU NE OLACAK?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Beştepe'de toplanacak. Kabinenin gündeminde iç ve dış politikaya dair sıcak başlıklar var.

Ekonomideki gelişmelerin değerlendirileceği toplantının dış gündemi de oldukça yoğun.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...