Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Toplantının konusu ne? (10 Ekim Kabine Toplantısı gündemi)

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı tarihi, gündemi ve alınacak olan kararları yakından takip eden birçok kişi tarafından sorgulanmaya başladı.

Birçok konunun ele alındığı Kabine Toplantısı'nda bu kez gündemde Anayasa değişikliğine ilişkin yapılan çalışmalar olması bekleniyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta ve bugün mü yapılacak?



KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



Her 14 günde bir düzenlenen Kabine Toplantısı'nın Ekim ayında yapılacağı tarih belli oldu.



Buna göre; Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı 10 Ekim'de (Bugün) yapılacak. Toplantı saat 15.00'da başlayacak.



Toplantının ardından, toplantı gündemiyle ilgili açıklamaların saat 18.00'da yapılması bekleniyor.

TOPLANTININ KONUSU NE OLACAK?



Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Beştepe'de toplanacak. Kabinenin gündeminde iç ve dış politikaya dair sıcak başlıklar var.

Ekonomideki gelişmelerin değerlendirileceği toplantının dış gündemi de oldukça yoğun.