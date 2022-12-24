Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? (Gündemde EYT var)

Kabine toplantısı tarihi, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) tarafından merak ediliyor. Yılın son kabine toplantısında gündemin ana maddeleri arasında EYT ve ekonomideki son gelişmeler olacak. Peki, kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? (Gündemde EYT var)

toplantısı öncesinde 'li olmak için gün sayan birçok kişi toplantı tarihini araştırıyor. Yapılacak olan kabine toplantısının gündeminde EYT) düzenlemesine ilişkin son durum, ekonomik gelişmeler ve terörle mücadelenin yer alması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Her 2 hafta da bir gerçekleştirilen kabine toplantısının tarihi sorgulanıyor.

Buna göre; Bu yılın son kabine toplantısı 26 Aralık Pazartesi günü saat 15.00'da yapılacak.

2022 yılının son Kabine Toplantısı 26 Aralık 2022 tarihinde yapılacak. Kabine toplantıları 2 haftada bir gerçekleştiriliyor.

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? (Gündemde EYT var) - 1

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Yapılacak kabine toplantısında, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin son durumun masaya yatırılması bekleniyor.

EYT'ye ilişkin son verilerin ilgili bakanların sunumuyla toplantıda ele alınacağı belirtiliyor.

Ekonomideki son gelişmeler, yurt içi ve yurt dışında süren terörle mücadele operasyonları da kabinenin önemli başlıkları arasında olacak.

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