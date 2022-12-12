Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Gündemde hangi konular var? (12 Aralık kabine toplantısı)

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı için geri sayım başladı. Tüm Türkiye'nin gündeminde yer alan EYT ve asgari ücret, bugün kabinenin gündeminde olacak. Peki, kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta?



KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?



Kabine toplantısı, 12 Aralık 2022 Pazartesi günü yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantının saat 15.30'da başlaması bekleniyor.



KABİNE TOPLANTISI'NIN KONUSU NE OLACAK?



Beştepe'deki toplantıda emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin son durumun masaya yatırılması bekleniyor.



EYT'ye ilişkin son verilerin ilgili bakanların sunumuyla toplantıda ele alınacağı belirtiliyor.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in devam eden asgari ücret görüşmelerinde son durum hakkında kabineye bilgi vermesi de beklentiler arasında.



Ekonomideki son gelişmeler, yurt içi ve yurt dışında süren terörle mücadele operasyonları da kabinenin önemli başlıkları arasında olacak.