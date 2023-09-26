Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine gündeminde neler var?

Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı, Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Kabine toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Kabine'nin gündeminde hangi konuların olacağı merak ediliyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Gündemde hangi konular var?

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine gündeminde neler var?

Cumhurbaşkanlığı toplantısı tarihi, vergisiz telefon satışı ve evlilik kredisi için ayrıntıların belli olmasını bekleyen binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Bugün gerçekleştirilecek olan Kabine toplantısı öncesinde, gündemde hangi konular olduğu merak ediliyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 26 Eylül'de Beştepe'de bir araya gelecek.

Buna göre; Kabine Toplantısı 26 Eylül salı günü (bugün) yapılacak. Toplantı saat 15.00'da başlayacak.

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine gündeminde neler var? - 1

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARINA YAPILACAK ZAM

Kabinede yıl sonunda tamamlanması beklenen en düşük emekli aylıklarına yönelik düzenlemenin ele alınması bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın zam düzenlemesi konusunda kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor.

GENÇLERE VERGİSİZ TELEFON VAADİ

Öğrencilere vergisiz telefon-bilgisayar, ev hanımlarına emeklilik ve evlilik kredisi gibi konular da kabine toplantısında ele alınacak.

Enflasyonla mücadele, tahıl koridoru, düzensiz göçmenlerle ilgili yapılan son çalışmalar da kabinede konuşulacak.

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