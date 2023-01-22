Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine gündeminde neler var? (2023 kabine toplantısı tarihi)

Kabine toplantısı tarihi birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Hükümet, vergi ve SGK borçlarının yapılandırılması için harekete geçti. Kabine gündeminde borç yapılandırma paketi yer alacak. Peki, kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta?



KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



2023 yılının ikinci kabine toplantısı belirlenen takvim sonrasında belli oldu.



Buna göre; Kabine toplantısı 23 Ocak 2023 Pazartesi günü (yarın) yapılacak. Toplantının saat 15.00'da başlaması bekleniyor.

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?



Borç yapılandırma paketiyle birlikte vergi ve SGK borçları yapılandırılmış olacak. 31 Aralık 2022 tarihine kadar olan vergi borcu ve SGK borçlarının yapılandırılması için hükümet tarafından çalışmalar sürdürülüyor.



Kabine toplantısı sonrası borç yapılandırma paketiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklama yapılması bekleniyor.