Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Mevcut bakanlarla son toplantı

Kabine toplantısı, yeni kabinenin açıklanması öncesinde bugün son kez toplanacak. Mevcut bakanlar, yeni kabine öncesinde son kez toplantıya katılacak. Peki, kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta?



KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı belli oldu.



Buna göre; Kabine Toplantısı 31 Mayıs çarşamba günü (bugün) mevcut bakanlarla son kez yapılacak. Toplantı saat 15.30'da başlayacak.



BAKANLARLA SON TOPLANTI



Yeni kabine öncesi mevcut bakanlar son kez toplantıya katılacak.



Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantının kabine üyelerine veda niteliğinde gerçekleştirileceği öğrenildi.



YENİ KABİNE NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Cumhurbaşkanı seçim sürecinin tamamlanmasının ardından Ankara'da tüm gözler, yeni kabineye çevrildi. 3 Haziran 2023 Cumartesi akşamı kabinenin açıklanması bekleniyor.