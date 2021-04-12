Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? (Beklenen yeni tedbirler neler?)

Son Kabine Toplantısı 29 Mart Pazartesi günü yapılmıştı. Toplantının ardından artan vakalar nedeniyle yeni önlemler alınmıştı.

Vaka artış oranı devam ederken gözler yarın yapılacak Kabine Toplantısı'na çevrildi.

Yarın (Salı günü) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Kabine Toplantısı yapılacak.

Kabine'nin saat 15.00'te biraraya gelmesi bekleniyor.



Kabine'den 29 Mart tarihinde çıkan karara göre, şu anda 58 ilde uygulanan haftasonu sokağa çıkma kısıtlaması, Ramazan ayı boyunca 81 ile yayılacak.



Ülke genelinde lokanta ve kafe gibi işletmeler, yalnızca paket servisle hizmet verebilecek. Ramazan ayı boyunca toplu iftar ve sahur gibi etkinliklere de izin verilmeyecek.

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