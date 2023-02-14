Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine gündeminde neler var?

Kabine toplantısının ne zaman yapılacağına yönelik tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, geçtiğimiz hafta yapılacak olan kabine toplantısı iptal edilmişti.

Vatandaşlar deprem bölgesinde alınacak kararlar için yeni kabine toplantısı tarihini merak ediyor. Peki, kabine toplantısı ne zaman, bu hafta var mı?



KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AFAD merkez binasında toplanacak. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı saat 15.00'te başlayacak.



Toplantıya, deprem bölgesinde çalışmalarını sürdüren bazı bakanlar video konferansla katılacak.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, toplantıda tek gündem maddesinin Kahramanmaraş merkezli depremler olacağını açıklamıştı.



KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?



Bu akşam gerçekleştirilecek olan kabine toplantısının gündem maddesinin 10 ili vuran depremde hasar gören şehirler ve deprem bölgesinde alınacak kararlar olması bekleniyor.

MECLİS ÇALIŞMALARI ERTELENDİ



Kahramanmaraş depremlerinin ardından Meclis çalışmaları da alınan kararla birlikte ertelendi.



TBMM çalışmalarına 21 Şubat'tan itibaren devam edecek.