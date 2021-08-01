Kabine toplantısı ne zaman yapılacak?

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Corona virüs salgınında artan vaka sayıları, kısıtlamaları yeniden gündeme getirdi.



Yarın olması beklenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı ileri bir tarihe ertelendi. Yapılacak ilk toplantıda vaka sayılarının azaltılabilmesi için alınması muhtemel yeni önlemler değerlendirilecek.

''RAKAMLAR ALEYHE DÖNDÜ''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Kurban Bayramı döneminde artan hareketliliği işaret ederek, yapılacak ilk kabine toplantısında artan vaka sayısını değerlendireceklerini söylemişti. Erdoğan, ''Bayramda halkımızın yaşam tarzı tersine çevirdi. Rakamlar aleyhe döndü'' demişti.

VAKA 4 KATTAN FAZLA ARTTI

Normalleşmenin başladığı 1 Temmuz'da günlük vaka sayısı 5 bin 288'di. 42 kişi de hayatını kaybetmişti. Ancak Temmuz ayında vakalar 4 kattan fazla arttı.



31 Temmuz'da 22 bin 332 yeni vaka tespit edildi. 79 kişi de hayatını kaybetti.



Kabine toplantısında, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu artışın nedenlerine yönelik bir sunum yapacak. Aşılamadaki son durumu da aktaracak. Alınabilecek önlemlere ilişkin alternatifleri masaya getirecek.

Seçenekler arasında seyahat ile belli gün ve saatlerde sokak kısıtlamaları yer alıyor. Kapalı mekanlara girişte aşı şartı da değerlendirilmesi beklenen başka bir seçenek.

