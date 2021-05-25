Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?

Haziran ayının yaklaşmasıyla birlikte kabine toplantısının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Kabine toplantısında 1 Haziran için alınan kararların netleşmesi ön görülüyor.

ntv.com.tr 25.05.2021 - 11:45

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?

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En son 17 Mayıs’ta gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklamada, "Kabine toplantımızda Haziran'dan itibaren başlayacak kademeli normalleşmenin 2. etabını görüştük. Önümüzdeki günlerde gelişmelere göre milletimizle paylaşacağız." demişti.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısı'nın yeni tarihi henüz belli olmadı. Ancak genellikle 15 günde bir yapılan kabine toplantısının 31 Mayıs'ta yapılması bekleniyor.

1 HAZİRAN SONRASI UYGULANACAK TEDBİRLER BELLİ OLACAK

Kabine toplantısında 1 Haziran sonrası hangi tedbirlerin uygulanacağı şekillenecek.

Toplantıda, esnafın durumu da masaya yatırılacak. Normalleşme adımları kapsamında iş yerlerinin açık kalması için atılacak adımlar değerlendirilecek.

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