Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?

Son olarak Kurban Bayramı'ndan hemen önce 12 Temmuz Pazartesi günü toplanan Bakanlar Kurulu, bayram sürecinde alınacak önlemlere ilişkin bir görüşme yapmıştı.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Bugün (26 Temmuz Pazartesi) yapılması beklenen Kabine Toplantı ertelendi.

Toplantının ne zaman yapılacağı ise netleşmedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan son yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklama:

''Virüsün yeni varyantları dünyayı tehdit ediyor. Biz hem sağlık sistemimizin gücü hem aşılama oranlarımızla nispeten iyi bir noktadayız.

Aşılamanın nispeten düşük olduğu yerler tehdit altına girebilir. Ciddi gayretler ve fedakarlıklarla elde ettiğimiz avantaja sahip çıkmak mecburiyetindeyiz" ifadelerine yer vermişti.

