Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?

Son olarak 1 Mart tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı merak ediliyor.

Normalleşme sürecine ilişkin önemli kararların alındığı toplantının ne zaman gerçekleşeceği henüz netleşmedi.

Öte yandan son yapılan kabine toplantısında yerinde karar dönemine göre her ilin vaka sayılarına göre değerlendirileceği ve yeni kararların 15 günde bir değişeceği söylenmişti.

İllere göre her 100 binde görülen vaka sayısında bu haftanın verileri açıklandı. Kontrollü normalleşme sürecinde illere göre tedbirler, bu verilere göre belirleniyor. Değerlendirmelerin 2 haftada bir yapılacak olması nedeniyle Kabine Toplantısı'nın bir sonraki pazartesi günü yani 15 Mart 2021 tarihinde yapılması bekleniyor.

15 Mart 2021 tarihinde yapılması öngürülen Kabine Toplantısı'nda, yerli aşı çalışmları ve risk haritasına göre cafe ve restoranlara yönelik kısıtlama kararları, gündemde yer alacak konular arasında.

VİRÜSE 'COVİD-19' ADI VERİLEN GÜN: 11 MART

