Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? (2023 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı tarihi)

Kabine toplantısı tarihi, Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde yapılacak olan toplantının gündeminde seçimin olması öngörülüyor.



KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?



Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 15 günde bir organize ediliyor.



Son toplantının 6 Mart'ta gerçekleşmiş olması nedeniyle yeni toplantının haftaya yani 20 Mart 2023 Pazartesi günü yapılması bekleniyor.

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR? Yapılacak olan yeni kabine toplantısının gündeminde seçim konusunun olması bekleniyor.