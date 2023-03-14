Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? (2023 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı tarihi)

Kabine toplantısının ne zaman yapılacağına yönelik tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Her 15 günde bir gerçekleştirilen kabine toplantısı, son olarak 6 Mart tarihinde yapılmıştı. Peki, kabine toplantısı ne zaman yapılacak, gündemde neler var?

Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? (2023 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı tarihi)

Kabine toplantısı tarihi, gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde yapılacak olan toplantının gündeminde seçimin olması öngörülüyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 15 günde bir organize ediliyor.

Son toplantının 6 Mart'ta gerçekleşmiş olması nedeniyle yeni toplantının haftaya yani 20 Mart 2023 Pazartesi günü yapılması bekleniyor.

Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? (2023 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı tarihi) - 1

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Yapılacak olan yeni kabine toplantısının gündeminde konusunun olması bekleniyor.

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