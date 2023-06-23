Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Bakanlar Kurulu için geri sayım

İki hafta ara ile gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın önümüzdeki hafta hangi tarihlerde yapılacağı merak konusu oldu. Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar, bu kapsamda açıklanan net bilgileri öğrenmek istiyor. İşte, "Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?" sorusunun yanıtı...



KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?



Son olarak 14 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilen Kabine Kabine Toplantısı'nın, normal şartlarda 24 Haziran haftasında yapılması öngörülüyordu.



Fakat 28 Haziran'ın bayram olması ve bütün haftanın tatil ilan edilmesi nedeniyle yeni toplantının Temmuz ayının ilk haftalarından gerçekleştirilmesi bekleniyor.



Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.



GÜNDEMDE NELER VAR?



Yeni Kabine'nin üçüncü toplantısında ekonomik gelişmelerin yanı sıra, deprem bölgesi konutları ve memur maaş zammı gibi konular ele alınacak.