Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Bakanlar Kurulu toplantısında son durum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Milyonları ilgilendiren kritik toplantı öncesi, toplantının tarihinin yanı sıra toplantıda ele alınacak konular da merak ediliyor.



KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?



Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının tarihi henüz belli olmadı.



Bakanlar Kurulu Toplantısının 24 Haziran Pazartesi günü olması bekleniyor.

Ancak günlük programda konuya dair bilgi bulunmuyor.



Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.



KABİNE TOPLANTISI'NIN GÜNDEMİ



Kabine Toplantısında enflasyonla mücadele ve bu kapsamda atılacak adımlar ele alınacak.



Terörle mücadele, Gazze'deki son durum ve memur maaş zamları da diğer başlıklar arasında yer alacak.